Беременная возлюбленная главного героя шоу «Холостяк-10» Макса Михайлюка раскрыла историю их знакомства
Как известно, Михайлюк вскоре после шоу расстался с его победительницей Дашей Ульяновой. После этого у него завязались отношения с Дарьей Хлистун, которая недавно призналась, что они не только ждут ребенка, но и еще успели тайно пожениться.
В новом посте на своей странице в Инстаграм девушка решила раскрыть новые подробности их отношений, сообщает Politeka.net. На этот раз Хлистун рассказала, как и когда они познакомились.
«С Максом у нас не было любви с первого взгляда, как там в фильмах показывают…Познакомились мы через Инстаграм) как и большинство людей) на тот момент, я пришла к тому, что хочу побыть «холостячкой» и не нырять обратно в омут любви», - поведала Дарья.
Она рассказала, что тогда только вышла из отношений, где полностью выгорела.
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«Макс, был в активном поиске) и вроде как бы тоже не рассчитывал начать серьёзные отношения но, 20го мая, а это день когда он мне написал, наши там планы о «холостяцкой» жизни были нарушены. Признаюсь честно, я увидев одну фотографию в профиле Максима решилась ему ответить», - поделилась Хлистун.
Они немного пообщались в сети, после чего она приехала в Киев, и они встретились вживую. После этого Макс приехал к ней в Днепр и тогда Дарья поняла, что влюбилась.
«Самому Максу я уже призналась через пару дней))…Я о таком Максе мечтала и думала что таких не существует», - призналась Дарья.
Отметим, что сейчас пара ждет появления на свет своего первенца.
Напомним, "холостяк" Михайлюк смутил новым снимком с беременной возлюбленной: "Вы это заслужили!".
Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Ульянова не сдержалась после радостной новости Михайлюка.
Также Politeka писала, что Холостяк Макс Михайлюк ошеломил кадрами с беременной возлюбленной-моделью.