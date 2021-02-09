"У нас не было любви с первого взгляда"

Беременная возлюбленная главного героя шоу «Холостяк-10» Макса Михайлюка раскрыла историю их знакомства

Как известно, Михайлюк вскоре после шоу расстался с его победительницей Дашей Ульяновой. После этого у него завязались отношения с Дарьей Хлистун, которая недавно призналась, что они не только ждут ребенка, но и еще успели тайно пожениться.

В новом посте на своей странице в Инстаграм девушка решила раскрыть новые подробности их отношений, сообщает Politeka.net. На этот раз Хлистун рассказала, как и когда они познакомились.

«С Максом у нас не было любви с первого взгляда, как там в фильмах показывают…Познакомились мы через Инстаграм) как и большинство людей) на тот момент, я пришла к тому, что хочу побыть «холостячкой» и не нырять обратно в омут любви», - поведала Дарья.

Она рассказала, что тогда только вышла из отношений, где полностью выгорела.

«Макс, был в активном поиске) и вроде как бы тоже не рассчитывал начать серьёзные отношения но, 20го мая, а это день когда он мне написал, наши там планы о «холостяцкой» жизни были нарушены. Признаюсь честно, я увидев одну фотографию в профиле Максима решилась ему ответить», - поделилась Хлистун.

Они немного пообщались в сети, после чего она приехала в Киев, и они встретились вживую. После этого Макс приехал к ней в Днепр и тогда Дарья поняла, что влюбилась.

«Самому Максу я уже призналась через пару дней))…Я о таком Максе мечтала и думала что таких не существует», - призналась Дарья.

Отметим, что сейчас пара ждет появления на свет своего первенца.

Напомним, "холостяк" Михайлюк смутил новым снимком с беременной возлюбленной: "Вы это заслужили!".

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