Возлюбленная главного героя шоу «Холостяк-10» Макса Михайлюка Дарья Хлистун рассказала, сколько килограмм набрала во время беременности

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала с большим животиком. Даша, которая работала моделью, на свежем фото выглядела весьма сочно. Девушка набрала вес, в результате чего ее формы и лицо стали округлыми.

Девушка была одета в светлый костюм. Она искренне улыбалась.

«Из любимого сейчас - кушать и спать. Как оказалось, это было у многих)) Видимо, организм действительно требует такую подзарядку, а вот с едой)) Я до беременности вообще не ела мучное и столько сладкого. Сейчас за булочку с шоколадом готова руку откусить, поэтому и прибавка в весе уже +15. Девчонки делитесь, что больше всего любили в период беременности?», - отметила модель.

В комментариях девушке оставили массу комплиментов и напророчили пол ребенка.

«Куколка», «Вам беременность к лицу!», «Такая красивая», «Какая вы милая Даша», «О, так у Вас девочка будет», «Какая ты буба», «Очень милая», «Ждите принцессу, когда безумно хочется сладкого, это первый признак! Поздравляю вас!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Макс и Дарья уже поженились. Об этом девушка рассказала у себя в сторис.

Напомним, что возлюбленная Михайлюка из "Холостяка" показала, как все время скрывала беременность: "С бокалом вина...".

Как сообщала Politeka, возлюбленная Михайлюка после новостей о свадьбе выдала правду об их знакомстве: "Планы о "холостяцкой" жизни были...".

Также сообщалось, что "Холостяк" Михайлюк тайно женился на беременной возлюбленной, всплыли подробности: "Пощадите...".