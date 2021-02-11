Возлюбленная главного героя шоу «Холостяк-10» Макса Михайлюка Дарья Хлистун рассказала, сколько килограмм набрала во время беременности
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала с большим животиком. Даша, которая работала моделью, на свежем фото выглядела весьма сочно. Девушка набрала вес, в результате чего ее формы и лицо стали округлыми.
Девушка была одета в светлый костюм. Она искренне улыбалась.
«Из любимого сейчас - кушать и спать. Как оказалось, это было у многих)) Видимо, организм действительно требует такую подзарядку, а вот с едой)) Я до беременности вообще не ела мучное и столько сладкого. Сейчас за булочку с шоколадом готова руку откусить, поэтому и прибавка в весе уже +15. Девчонки делитесь, что больше всего любили в период беременности?», - отметила модель.
В комментариях девушке оставили массу комплиментов и напророчили пол ребенка.
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«Куколка», «Вам беременность к лицу!», «Такая красивая», «Какая вы милая Даша», «О, так у Вас девочка будет», «Какая ты буба», «Очень милая», «Ждите принцессу, когда безумно хочется сладкого, это первый признак! Поздравляю вас!», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Макс и Дарья уже поженились. Об этом девушка рассказала у себя в сторис.
Напомним, что возлюбленная Михайлюка из "Холостяка" показала, как все время скрывала беременность: "С бокалом вина...".
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