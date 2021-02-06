"Холостяк-10" Макс Михайлюк оголосив про те, що зовсім скоро стане батьком

Після скандального розставання з фіналісткою проекту Дашею Ульянової чоловік довго не сумував і вже через пару місяців почав нові відносини з популярною красунею і моделлю Дариною Хлистун. Пара довгий час приховувала стосунки, але після дала інтерв'ю, в якому розповіла про почуття.

Також пара почала з'являтися разом на різних заходах і показувати близькі стосунки один з одним без збентеження. Однак в останні кілька місяців пара все рідше публікувала нові фото. Модель же майстерно приховувала своє становище до вчорашнього дня. Дівчина показувала лише обличчя, а також зазначила, що воно почало опухати і шанувальники запідозрили цікаве положення Дар'ї.

Після дівчина навіть показала стильний кадр з ресторану з келихом вина, нібито спростовуючи чутки. А на фото з дня народження Хлистун поділилася милим фото з Максом в банних халатах, також приховуючи живіт від камери. Вчора дівчина вирішила все ж розсекретила становище разом з "Холостяком".

Відзначимо, Дарина досить популярна, адже брала участь в показах Dior, Saint Laurent, Alberta Ferretti, Kenzo, Lanvin, Stella McCartney, Givenchy, Versace, Fendi, Sonia Rykiel, Valentino і т. д.

Також і Макс опублікував зворушливі знімки з 24-річною вагітною подругою у своєму мікроблозі в Instagram.

І колишній "Холостяк", і його кохана роздяглися заради фотосесії. Даша позувала в чорному топі і джинсах, а Макс тільки в джинсах. На першому кадрі хлопець встав перед дівчиною на коліна, пригорнувши губами до її помітно кругленького животика.

Нагадаємо, що екс-холостяк Макс Михайлюк без одягу засвітився з молоденькою коханкою: "проміняв одну Дашку на іншу".

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