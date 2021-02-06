"Холостяк-10" Макс Михайлюк объявил о том, что совсем скоро станет отцом

После скандального расставания с финалисткой проекта Дашей Ульяновой мужчина долго не грустил и уже через пару месяцев начал новые отношения с популярной красоткой и моделью Дарьей Хлистун. Пара долгое время скрывала отношения, но после дала интервью, в котором рассказала о чувствах.

Также пара начала появляться вместе на различных мероприятиях и показывать близкие отношения друг с другом без смущения. Однако в последние несколько месяцев пара все реже публиковала новые фото. Модель же мастерски скрывала свое положение до вчерашнего дня. Девушка показывала лишь лицо, а также отметила, что оно начало опухать и поклонники заподозрили интересное положение Дарьи.

После девушка даже показала стильный кадр из ресторана с бокалом вина, якобы опровергая слухи. А на фото с дня рождения Хлистун поделилась милым фото с Максом в банных халатах, также скрывая живот от камеры. Вчера девушка решила все же рассекретила положение вместе с «Холостяком».

Отметим, Дарья довольно популярна, ведь участвовала в показах Dior, Saint Laurent, Alberta Ferretti, Kenzo, Lanvin, Stella McCartney, Givenchy, Versace, Fendi, Sonia Rykiel, Valentino и т.д.

Также и Макс опубликовал трогательные снимки с 24-летней беременной подругой в своем микроблоге в Инстаграм.

И бывший "Холостяк", и его возлюбленная разделись ради фотосессии. Даша позировала в черном топе и джинсах, а Макс только в джинсах. На первом кадре парень встал перед девушкой на колени, прильнув губами к ее заметно округлившемуся животик.

Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".

Как сообщала Politeka, экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?".

Также Politeka писала, что Даша Хлистун впервые рассказала об их отношениях: "Три часа мы...".