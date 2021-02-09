Участник 10-го сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк потайки одружився зі своєї вагітною коханою Дар'єю Хлистун

Як повідомляє Politeka, про це дівчина розповіла на свой сторінці у соцмережі.

Так, у своєму акаунті дівчина запропонувала фоловерам поставити їй питання, які їх цікавлять. Один з підписників поцікавився, на якому місяці вагітності зараз Хлистун, а відповідь була доволі неочікуваною.

"Це питання лідирує зі всіх. Друзі, це те, що залишиться без відповіді. Як і щодо статі дитини, і щодо весілля. Я і Макс - вже чоловік і дружина. Тому не розривайте дірект, пощадіть", - звернулася вона до своєї аудиторії.

Цю відповідь Даша доповнила "вагітним" фото, на якому можна побачити вже дуже округлий животик.

Також у Хлистун запитали, як довго вони з Максом разом. На це питання вона запропонувала відповісти своєму коханому, однак він, судячи з усього, не впорався із "завданням", сказавши, що вони стали парою в листопаді.

"Що? Ти зараз отримаєш", - пригрозилася дівчина.

Правдивої відповіді на питання Макс і Даша так і не озвучили.

Як відомо, з моделлю Дар'єю Хлистун "холостяк" почав зустрічатися після розставання з переможницею шоу Дашею Ульяновою.

Нагадаємо, "холостяк" Михайлюк збентежив новим знімком з вагітною коханою: "Ви це заслужили!".

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Ульянова не стрималася після радісної новини Михайлюка.

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