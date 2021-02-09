Участник 10-го сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк тайком женился на своей беременной возлюбленной Дарье Хлистун

Как сообщает Politeka, об этом девушка рассказала на своей странице в соцсети.

Так, в своем аккаунте девушка предложила фолловерам задать ей интересующие вопросы. Один из подписчиков поинтересовался, на каком месяце беременности сейчас Хлистун, а ответ был довольно неожиданным.

"Этот вопрос лидирует из всех. Друзья, это то, что останется без ответа. Как и в отношении пола ребенка, и в отношении свадьбы. Я и Макс - уже муж и жена. Поэтому не разрывайте директ, пощадите", - обратилась она к своей аудитории.

Этот ответ Даша дополнила "беременным" фото, на котором можно увидеть уже очень округлый животик.

Также у Хлистун спросили, как долго они с Максом вместе. На этот вопрос она предложила ответить своему любимому, однако он, судя по всему, не справился с "заданием", сказав, что они стали парой в ноябре.

"Что? Ты сейчас получишь", - пригрозилась девушка.

Правдивого ответа на вопрос Макс и Даша так и не озвучили.

Как известно, с моделью Дарьей Хлистун "холостяк" начал встречаться после расставания с победительницей шоу Дашей Ульяновой.

Напомним, "холостяк" Михайлюк смутил новым снимком с беременной возлюбленной: "Вы это заслужили!".

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Ульянова не сдержалась после радостной новости Михайлюка.

Также Politeka писала, что Холостяк Макс Михайлюк ошеломил кадрами с беременной возлюбленной-моделью.