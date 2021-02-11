Володимир Остапчук у дивному вбранні здивував шанувальників, "дітей на шоу відпустили"
Яскравий і заводний український ведучий Володимир Остапчук вразив черговим фото, яке показав на своїй сторінці в Instgaram. Володимир вирішив похвалитися своїми дітьми, які підросли, після розлучення, діти залишилися жити з попередньою дружиною зіркового ведучого, пише Politeka.
Цього разу Остапчук розмістив не фото з яскравого курорту на Мальдівах, а фото зі своїми підрослими дітками Емілією і Еваном Олександром, де ведучий вбраний в костюм принцеси Ельзи.
"Коли ти і тато, і улюблена принцеса Ельза. Вже цієї суботи найказковіший ефір гіпер-шоу"Маска"".
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Підросли діти Володимира розчулили шанувальників, які скучили за малюками Остапчука. Вони відгукнулися, написавши про почуття, які викликало фото Володимира.
"😂 😂 🔥 🔥", "Шоу супер 👏із задоволенням дивимося", "😂😂😂😂", "Чекаю 😍 клас", "Будете в костюмі Ельзи?))", "🖤🖤🖤", "Як класно❤️ з дітками❤️😍", "Як класно❤️ з дітками❤️😍","А туфельки у Ельзи, якого розміру будуть?", "Син ну копія ТАТО), доча більше на маму", "Ну ось, вже прогрес, діток з вами на шоу пустили!", "Що за неправильний приклад для дітей, Вова?)) У Росії б не схвалили такого тата", - написали шанувальники.
У сторіс Володимир розмістив кілька кадрів відео запису суботнього ефіру шоу"Маска". Остапчук в перуці та сукні принцеси каже: "Нікого не дивує, що у мене ось такі груди?"
На що Оля Полякова каже: "Ну може, ще виросте?". Остапчук відповідає: "Ні, це вже не виросте, я не буду навіть квасити капусту, адже мені це точно не допоможе!!!"
Нагадаємо, що напідпитку дружина Остапчука в бікіні хвалилася розкішшю на Мальдівах: "не парюся, що в Україні...".
Раніше на порталі Politeka ми писали, що неприємність сталася з дружиною Остапчука на Мальдівах, що сталося: "о Травень гад!».
Також на сайті Рoliteka ми розповідали, що Остапчук показав, як отримує кайф на Мальдівах без дружини: "Ну просто вогонь".