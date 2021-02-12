Тепер у світі стало на одну легенду менше

Стало відомо про смерть талановитого музиканта, який отримав понад два десятка премій "Греммі"

Смерть настала вдома, після важкої хвороби, передає Politeka.net. Про це повідомляється на сторінці музиканта в Facebook.

Так, днями пішов з життя 79-річний джазовий піаніст Чик Коріа. Причиною смерті стала рідкісна форма раку, яку виявили нещодавно.

У пості йдеться, що протягом життя музикант насаджувався тим, чим займався. Піаніст любив створювати щось нове.

"Він був коханим чоловіком, батьком і дідусем, а також для багатьох був відмінним наставником і другом. Завдяки своїй роботі й десятиліттям, проведеним на гастролях світом, він торкнувся і надихнув життя мільйонів", - йдеться в повідомленні.

Також були процитовані слова піаніста. Так, Чик Коріа побажав натхнення молодим талантам і продовжувати грати.

Також музикант подякував своїм друзям по улюбленій справі. За словами піаніста, вони були для нього як сім'я.

"Для мене було благословенням і честю вчитися у всіх вас і грати з вами", - написав Чак.

Своєю метою в житті музикант вважав доставлення радості суспільству:

"Моєю місією завжди було доставляти радість творчості скрізь, де я міг, і робити це з усіма артистами, якими я так захоплююся, - це було багатством мого життя".

Відзначимо, свою кар'єру Чик Коріа почав у 60-ті роки минулого століття. Він грав на фортепіано в групах, які виконували латиноамериканську естрадну музику.

За свою кар'єру піаніст був відзначений 23 преміями «Греммі».

"Спасибі, Маестро", - написав один з користувачів мережі в Фейсбук.

Нагадаємо, внезапно пішов з життя відомий актор, подробиці трагедії: "останні місяці..."

Як повідомляла Politeka, обірвалося життя знаменитого актора-красеня: "молитви не допомогли"

Також Politeka писала, що зупинилося серце легендарної актриси, на її фільмах виросли покоління: "її буде не вистачати"