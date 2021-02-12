Стало відомо про смерть талановитого музиканта, який отримав понад два десятка премій "Греммі"

Смерть настала вдома, після важкої хвороби, передає Politeka.net. Про це повідомляється на сторінці музиканта в Facebook.

Так, днями пішов з життя 79-річний джазовий піаніст Чик Коріа. Причиною смерті стала рідкісна форма раку, яку виявили нещодавно.

У пості йдеться, що протягом життя музикант насаджувався тим, чим займався. Піаніст любив створювати щось нове.

"Він був коханим чоловіком, батьком і дідусем, а також для багатьох був відмінним наставником і другом. Завдяки своїй роботі й десятиліттям, проведеним на гастролях світом, він торкнувся і надихнув життя мільйонів", - йдеться в повідомленні.

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Також були процитовані слова піаніста. Так, Чик Коріа побажав натхнення молодим талантам і продовжувати грати.

Також музикант подякував своїм друзям по улюбленій справі. За словами піаніста, вони були для нього як сім'я.

"Для мене було благословенням і честю вчитися у всіх вас і грати з вами", - написав Чак.

Своєю метою в житті музикант вважав доставлення радості суспільству:

"Моєю місією завжди було доставляти радість творчості скрізь, де я міг, і робити це з усіма артистами, якими я так захоплююся, - це було багатством мого життя".

Відзначимо, свою кар'єру Чик Коріа почав у 60-ті роки минулого століття. Він грав на фортепіано в групах, які виконували латиноамериканську естрадну музику.

За свою кар'єру піаніст був відзначений 23 преміями «Греммі».

"Спасибі, Маестро", - написав один з користувачів мережі в Фейсбук.

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