Стало відомо про смерть талановитого музиканта, який отримав понад два десятка премій "Греммі"
Смерть настала вдома, після важкої хвороби, передає Politeka.net. Про це повідомляється на сторінці музиканта в Facebook.
Так, днями пішов з життя 79-річний джазовий піаніст Чик Коріа. Причиною смерті стала рідкісна форма раку, яку виявили нещодавно.
У пості йдеться, що протягом життя музикант насаджувався тим, чим займався. Піаніст любив створювати щось нове.
"Він був коханим чоловіком, батьком і дідусем, а також для багатьох був відмінним наставником і другом. Завдяки своїй роботі й десятиліттям, проведеним на гастролях світом, він торкнувся і надихнув життя мільйонів", - йдеться в повідомленні.
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Також були процитовані слова піаніста. Так, Чик Коріа побажав натхнення молодим талантам і продовжувати грати.
Також музикант подякував своїм друзям по улюбленій справі. За словами піаніста, вони були для нього як сім'я.
"Для мене було благословенням і честю вчитися у всіх вас і грати з вами", - написав Чак.
Своєю метою в житті музикант вважав доставлення радості суспільству:
"Моєю місією завжди було доставляти радість творчості скрізь, де я міг, і робити це з усіма артистами, якими я так захоплююся, - це було багатством мого життя".
Відзначимо, свою кар'єру Чик Коріа почав у 60-ті роки минулого століття. Він грав на фортепіано в групах, які виконували латиноамериканську естрадну музику.
За свою кар'єру піаніст був відзначений 23 преміями «Греммі».
"Спасибі, Маестро", - написав один з користувачів мережі в Фейсбук.
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