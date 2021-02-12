Український ведучий Володимир Остапчук поскаржився на неприємності під час відпочинку

Обгорілий на сонці телеведучий поділився розповіддю про нову неприємність і кадрами на своїй сторінці в Instgaram, пише Politeka.net.

Остапчук розповів, що їх з дружиною Христиною відпочинок на Мальдівах виявився трохи затьмарений.

"Загалом, хлопці, прийшла біда звідки не чекали. Я звичайно знав, що тут живності багато, але я не підписувався на зоопарк. У нас ящірки в номері. У нас лисиці летючі... У нас шок , - каже телеведучий.

Остапчук розповів, що коли читав увечері книжку, "в кущах щось ворушилося і дивилося" на нього, а замем почало видавати незрозумілі звуки.

Також він додав, що Христина боїться летючих лисиць.

Під час відпочинку на Мальдівах Остапчук потрапив і під дощ. Але це йому навіть сподобалося.

Раніше ми писали, що Остапчук з дружиною зробили досить пікантне фото.

У кадрі постав, ймовірно, повністю оголений телеведучий. Очі Володимира були приховані за темними окулярами.

Христина витягнула руку, в якій затиснула ківі. Тим самим дівчина закрила найінтимніші частини тіла зірки телебачення.

Нагадаємо, що напідпитку дружина Остапчука в бікіні хвалилася розкішшю на Мальдівах: "не парюся, що в Україні...".

Раніше на порталі Politeka ми писали, що неприємність сталася з дружиною Остапчука на Мальдівах, що сталося: "о Травень гад!».

Також на сайті Рoliteka ми розповідали, що Остапчук показав, як отримує кайф на Мальдівах без дружини: "Ну просто вогонь".