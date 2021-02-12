Анонс чергового ефіру шоу "Майстер Шеф. Професіонали" заінтригував подробицями страв для строгих суддів
Як пише Politeka.net, третій сезон шоу "Майстер Шеф. Професіонали" вже заінтригував глядачів і тепер на сторінці телеканалу СТБ в Instagram з'явився невеликий, але дуже цікавий анонс наступного ефіру, де суворі судді пробують нові страви учасників.
На кадрах, які з'явилися в соцмережі, кухарі годують кулінарними шедеврами досвідчених суддів проета Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську і Володимира Ярославського. Але, за словами учасників, складові цих страв залишають бажати кращого.
На кадрах кулінари з зав'язаними очима оцінюють смак приготованих кулінарних шедеврів і не можуть знайти слів від захоплення. Суворий Хіменес-Браво, спробувавши всього одну ложечку страви заявив, що це смачно, але, мабуть, дізнавшись компоненти, був іншої думки про представлену учасниками їжі.
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Більш інтригуючими стали коментарі кухарів, що чаклували над тими інгредієнтами, з яких їм довелося готувати свої шедеври. Молодий кухар Віктор Шайдецький заявив, що "взагалі всі присіли і висадилися", а ще один кухар зізнався, що у складі є навіть "смердючі консерви".
"Це взагалі просто, це треш", - зізнаються учасники "Майстер Шеф. Професіонали", і тепер глядачам нічого не залишається як з нетерпінням чекати наступного випуску, щоб побачити все, що відбувається в проекті, своїми очима.
Нагадаємо, що в попередньому ефірі проекту 21-річний учасник Віктор Шайдецький неприємно здивував Ектора Хіменес-Браво своєю заявою про стару школу кухарів, якій необхідно показати щось нове. І хоча він отримав три" так " від суддів і жовту пов'язку, його не минула критика вразливого професіонала Ектора.
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