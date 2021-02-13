Не завжди зіркам вдається знайти свою другу половинку і прожити з нею багато років, тому такі щасливчики особливо цінні

Познайоммось зі знаменитими парами, які багато років разом, передає Politeka.net. Цікаво, як вони виглядали раніше і зараз...

Зірка "Квартал 95" Олена Кравець зі своїм чоловіком познайомилася в студентські роки, коли обидва грали у складі команди КВК "95 квартал". Кілька років закохані зустрічалися, а у вересні 2002 зіграли весілля. На той момент Олена була вагітна своєю першою донькою.

Співачка Настя Каменських і репер Потап познайомилися у 2006 році. Тоді репер шукав вокалістку для свого нового проєкту. Обидва один одному не сподобалися, але пізніше вирішили почати співпрацю і домоглися великого успіху, хоча і не були приятелями.

На той момент Потап був одружений, і про стосунки з Настею не могло йти й мови. Однак пізніше у Потапа і Насті закрутився роман. Репер розлучився, а закохані ще довго приховували свої стосунки, але в підсумку одружилися у 2019 році.

Співаки Надя Дорофєєва і Володимир Дантес познайомилися у 2011 році у поїзді, коли їхали на спільний концерт. Обидва наступного дня обмінялися телефонами, а вже через тиждень стали жити разом. Володимир робив пропозицію Наді цілих три рази. Коли у пари з'явилася можливість, вона зіграла весілля, а саме - у 2015 році.

Актори Ольга Сумська та Віталій Борисюк закохалися в 1991 році. 14 лютого зірка знайшла на своєму гримерному столику шоколадне серце, а в ньому записку "Приходь завтра до мене, я з'їм тебе, як ти цей шоколад". Саме тоді актриса зрозуміла, що закохалася. Артистка розлучилася з першим чоловіком. А через п'ять років стосунків Ольга і Віталій одружилися.

Артисти Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян познайомилися на шоу "Голос країни" у 2011 році. Співак на той час був одружений, але не зміг стримати почуттів і пішов від дружини заради коханої.

Через чотири роки дочка Ніни Матвієнко завагітніла і народила дочку Ніну. А одружилася пара у 2017 році.

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