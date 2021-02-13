Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян вийшла в люди в напівпрозорій маєчці

Зірка показує спокусливі форми, виставляючи все без сорому, пише Politeka.net. Брюнетка часто виходить у світ і розбурхує фантазії своїх шанувальників.

Папараці відзняли зірку в спокусливій маєчці на голе тіло, а фото розлетілося мережею. Зірка натягнула чорну тканину, яка абсолютно нічого не приховувала, з неї проглядалися найпікантніші деталі.

Глибоке декольте надавало образу ще більше пікантності. На шиї блищали золоті ланцюжки з кулонами.

"Вогняна брюнетка" зачесала довге волосся назад, щоб не приховати нічого зайвого.

Шорти на високій посадці підкреслили тонку талію, а завдяки їх довжині оголилися стрункі ніжки.

До слова шорти обтягнули стегна, виділивши їх пишність.

За шість годин пост зібрав понад 500 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали, що вражені відвертістю Кім і висловили їй компліменти.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян народилася у 1980 році в заможній родині Кріс Дженнер - продюсера на телебаченні й автора власного шоу; і Роберта Кардашьяна - адвоката, який став відомий після захисту в суді свого приятеля, футболіста О'Джей Сімпсона.

Брюнетка стала робити кар'єру світської левиці. На той момент її "просувала" в маси модель Періс Хілтон.

А пізніше Кім зробила операцію на сідницях і про неї заговорили мільйони.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян блиснула всім, що прийнято приховувати, в прозорому ТОПі без білизни: "Блаженство".

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