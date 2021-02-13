Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян вышла в люди в полупрозрачной маечке

Звезда показывает соблазнительные формы, выставляя все без стеснений, пишет Politeka.net. Брюнетка часто выходит в свет и будоражит фантазии своих поклонников.

Папарацци засняли звезду в соблазнительной маечке на голое тело, а фото разлетелось по сети. Звезда натянула черную ткань, которая совершенно ничего не скрывала, из нее проглядывались самые пикантные детали.

Глубокое декольте придавало образу еще больше пикантности. На шее блестели золотые цепочки с кулонами.

"Огненная брюнетка" зачесала длинные волосы назад, чтобы не скрыть ничего лишнего.

Шорты на высокой посадке подчеркнули тонкую талию, а благодаря их длине оголились стройные ножки.

К слову шорты обтянули бедра, выделив их пышность.

За шесть часов пост собрал более 500 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали, что поражены откровенностью Ким и высказали ей комплименты.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян родилась в 1980 году в состоятельной семье Крис Дженнер – продюсера на телевидении и автора собственного шоу; и Роберта Кардашьяна - адвоката, который стал известен после защиты в суде своего приятеля, футболиста О'Джей Симпсона.

Брюнетка стала делать карьеру светской львицы. На тот момент ее "продвигала" в массы модель Пэрис Хилтон.

А позже Ким сделала операцию на ягодицах и о ней заговорили миллионы.

Напомним, что Ким Кардашьян сверкнула всем, что принято скрывать, в прозрачном топе без белья: "Блаженство".

А еще Politeka писала, что знойная Ким Кардашьян едва уместила притягательные формы в тесный кожаный наряд, покорив изгибами: "Скучаю по...".

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