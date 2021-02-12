Настя Каменських з чоловіком Потапом вирішили скористатися сніжною зимовою погодою по повній
На своїй сторінці в Instagram артистка показала, як вони катаються з гірки, передає Politeka.net.
"Люблю снігові гірки за те, що після кожного спуску обов'язково буде підйом! І найпрекрасніше, коли поруч люди, які завжди з посмішкою будуть проходити цей шлях разом з вами. А ви разом з ними», - написала Настя на сторінці, де показала фото.
Каменських і Потап з'їжджали з досить високої гірки на спеціальних льодянках. При цьому Потап з'їхав сам, а Настя захопила з собою ще й собачку Мімі.
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Видно також, що була присутня при розвагах і мама Каменських. Але ось каталася вона не відомо.
У мережі захоплюються тим, як Потап і Настя вміють створювати радісну атмосферу навколо себе.
"Мама з собачкою-це щось 😍 😍 😍 вони так схожі", "красива сім'я ❤ ️ щастя вам❤", "такі милі", "як здорово!! Цього року зима порадувала", "Така красива щаслива сім'я", "які ви прекрасні", - пишуть в коментарях фоловери Каменських.
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