Відома модель Джоджо Бейбі, яку називають копією світської левиці Кім Кардашьян, обтягнула свої форми тонкою тканиною

Модель прославилася, тому що, без сорому хвалиться пишними формами в соцмережах, писати Politeka.net.

Дівчина живе в США і вважається моделлю плюс-сайз. Кожен новий пост в Instagram викликає захопленням шанувальників, яких в акаунті моделі зібралося вже 10,3 мільйона.

Цього разу блондинка опублікувала селфі, яке вона зробила, направивши телефон на дзеркало.

Тонке боді обтягнуло пишний бюст зірки, а завдяки великим вирізам оголилися округлі стегна.

Джоджо зробила високу зачіску, вона прикрила очі й злегка розкрила пухкі губи.

"Хочете подивитися, що під моїм одягом?",- запитала модель.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже такої можливості в сторіс немає.

Зазначимо, Джо Джо Бейбі народилася сьомого листопада 1988 року. Зірку називають азіатсько-американською впливовою особистістю в Інтернеті.

На відміну від інших моделей Instagram, які прагнуть стати худими, Бейбі вчинила інакше - вона пишається тим, що демонструє свої пишні форми.

Тим не менш, онлайн-тролі часто піддавали її негативним коментарям. Тільки бодіпозитивна модель змогла відмахнутися від негативу і стала джерелом натхнення для багатьох.

Шанувальники люблять Джоджо не тільки за ризиковані фотографії, але і за відмінне почуття гумору, що часто відбивається в її повідомленнях і підписах.

Нагадаємо, копія Кардашян Джоджо Бейбі скинула штани, прикувавши погляди до заповітного трикутника: "тобі подобається?"

А ще Politeka повідомляла, що копія Кардашьян Джоджо Бейба в занадто короткому топі вивалила своє "добро": "така смачна"

Також Politeka писала, що доопія Кардашьян Джоджо Бейба блиснула своїми "булочками" в кращому ракурсі: "хто-небудь хоче?"