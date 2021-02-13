Відома модель Джоджо Бейбі, яку називають копією світської левиці Кім Кардашьян, обтягнула свої форми тонкою тканиною
Модель прославилася, тому що, без сорому хвалиться пишними формами в соцмережах, писати Politeka.net.
Дівчина живе в США і вважається моделлю плюс-сайз. Кожен новий пост в Instagram викликає захопленням шанувальників, яких в акаунті моделі зібралося вже 10,3 мільйона.
Цього разу блондинка опублікувала селфі, яке вона зробила, направивши телефон на дзеркало.
Тонке боді обтягнуло пишний бюст зірки, а завдяки великим вирізам оголилися округлі стегна.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Софію Ротару насилу впізнали на кадрах з таємного концерту: "З Пугачовою на старості років помінялися..."
Півфіналіст "Холостячки" Андрій Рибак позбувся брекетів, як він тепер виглядає: "Став ще красивішим"
Прибили цвяхами до хреста: моторошне видовище побачили жителі Одещини посеред вулиці
Мішель Андраде застали в ліжку з Позитивом, ховалися недовго: "Потап і Настя раніше теж так…"
Джоджо зробила високу зачіску, вона прикрила очі й злегка розкрила пухкі губи.
"Хочете подивитися, що під моїм одягом?",- запитала модель.
Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже такої можливості в сторіс немає.
Зазначимо, Джо Джо Бейбі народилася сьомого листопада 1988 року. Зірку називають азіатсько-американською впливовою особистістю в Інтернеті.
На відміну від інших моделей Instagram, які прагнуть стати худими, Бейбі вчинила інакше - вона пишається тим, що демонструє свої пишні форми.
Тим не менш, онлайн-тролі часто піддавали її негативним коментарям. Тільки бодіпозитивна модель змогла відмахнутися від негативу і стала джерелом натхнення для багатьох.
Шанувальники люблять Джоджо не тільки за ризиковані фотографії, але і за відмінне почуття гумору, що часто відбивається в її повідомленнях і підписах.
Нагадаємо, копія Кардашян Джоджо Бейбі скинула штани, прикувавши погляди до заповітного трикутника: "тобі подобається?"
А ще Politeka повідомляла, що копія Кардашьян Джоджо Бейба в занадто короткому топі вивалила своє "добро": "така смачна"
Також Politeka писала, що доопія Кардашьян Джоджо Бейба блиснула своїми "булочками" в кращому ракурсі: "хто-небудь хоче?"