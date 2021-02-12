"Дизель студія" порадувала шанувальників несподіваною новиною

Про це повідомляється на офіційній сторінці проекту в Instagram, передає Politeka.net.

"Так довго ми чекали моменту, коли зможемо поділитися з вами цією новиною. "Дизель Студіо" знімає новий проект для телеканалу СТБ @stbua - "Dizel Night"! Ми закохані в нього по вуха", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому фото поруч з артистами "Дизель стідії" можна побачити ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетніка.

Відзначимо, прийдешні зміни сколихнули не тільки полклонніко «Дизеля», але і самих артистів.

"Боже! Як це хвилююче і, разом з тим, неймовірно кайфово-драйвово-адреналінисто", - емоційно відреагувала на повідомлення Вікторія Булітко.

"Кращі!!! Ура 👏», - прокоментував пост Решетник.

Глядачі з нетерпінням чекають нового шоу.

"Який несподіваний сюрприз«,» класно чекаю з нетерпінням«,» обожнюю Вашу роботу, ви кращі«,» по мені скидається на вечірній Київ, навіть рубрики однакові і майже така ж студія", - пишуть в коментарях.

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