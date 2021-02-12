«Дизель студия» порадовала поклонников неожиданной новостью
Об этом сообщается на официальной странице проекта в Инстаграм, передает Politeka.net.
«Так долго мы ждали момента, когда сможем поделиться с вами этой новостью. "Дизель Студио" снимает новый проект для телеканала СТБ @stbua - «Dizel Night»! Мы влюблены в него по уши», - говорится в сообщении.
На опубликованном фото рядом с артистами «Дизель стидии» можно увидеть ведущего шоу «Холостяк» Григория Решетника.
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Отметим, грядущие перемены всколыхнули не только полклоннико «Дизеля», но и самих артистов.
«Боже! Как это волнительно и, вместе с тем, невероятно кайфово-драйвово-адреналинисто», - эмоционально отреагировала на сообщение Виктория Булитко.
«Лучшие!!! Ура 👏», - прокомментировал пост Решетник.
Зрители с нетерпением ждут нового шоу.
«Какой неожиданный сюрприз», «Классно жду с нетерпением», «Обожаю Вашу работу, Вы лучшие», «По мне смахивает на вечерний Киев, даже рубрики одинаковые и почти такая же студия», - пишут в комментариях.
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