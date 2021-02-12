Переможниця десятого сезону шоу «Холостяк» Даша Ульянова показала, як тренується, щоб схуднути
Поки в мережі обговорюють новину про те, що головний герой «Холостяка» Макс Михайлюк чекає дитину від своєї обраниці-моделі Дар'ї Хлистун, колишню дівчину і переможницю проекту Дашу Ульянову завалюють питаннями про те, як вона пережила дану новину.
Дівчина не стала відмовчуватися і сама сказала думку:
"Нехай у всіх Все Буде Добре. Від чистих думок і щирої вдячності всім і всьому, що було на нашому життєвому шляху, ми самі стаємо щасливішими», - сказала Даша.
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Зараз дівчина активно розмірковує про зміни в житті і сама слідує своїм словам. Справа в тому, що дівчина вирішила привести свою фігуру в порядок і не давати пліткарям приводу для засудження.
Даша набрала вагу до 62 кг і навіть заплакала, показуючи про це Сторі. Проте, як видно на нових кадрах, дівчина прийшла в себе і знову відновлює свою форму, маючи намір скинути зайве, після того як зрозуміла, що пора худнути дял здоров'я.
До цього Даша показала, як змінилася після того, як поправилася і ховає фігуру під стильними образами. Образ моделі довершила розкішне кучеряве волосся. Однак в коментах користувачі також помітили зміни в Даші і відразу написали про це:
"У, як завжди красуня прекрасотка. Прям красотулька"; " щось на себе стали не схожі🤔 🙄"; тебе рятує краса"; "волосся дуже круті😍 😍 😍"; "лялечка";" Колір волосся приголомшливий❤️👌 🏻"; " вау яка ти красива😍"; " стильна... 🍒дипломат";" Колір раніше краще був";" Богиня❤️";" ти пофарбувалася";"дивний образ сивої жещини".
Нагадаємо, що Даша Ульянова з " Холостяка "показала, як танцювала в нічному клубі Китаю в одній білизні:"Трусики принадність".
Також Politeka писала, що Даша Ульянова з " Холостяка "вразила фігурою після розставання з хлопцем:"ніяк не бентежить".
А ще Politeka повідомляла, що Даша Ульянова з "Холостяка «показала, хто підкорив її серце і забрався в ліжко:" Ну як можна не любити?».