Днями стало відомо про смерть актора Віталія Альшанського

Тіло артиста знайшли у власній квартирі після відкриття дверей. На момент смерті актору відомого серіалу "Бригада" було всього 52 роки.

Раніше знайома актора розповіла, що Альшанський страждав від тиску, але напередодні почував себе добре.

Новина про те, що актор пішов з життя потрясла його колег, друзів і рідних, а деякі поділилися подробицями.

Так, на сайті "Стархіт" один з приятелів померлого розповів, що Віталій за життя гнався за молодістю - у нього була таємниця, він колов стовбурові клітини в хребет.

Таким чином, Альшанський намагався виглядати ідеально. Однак, варто підкреслити, що користь подібних ін'єкцій не доведена і може нести велику небезпеку для здоров'я.

Друзі зірки припускають, що, можливо, саме такий небезпечний препарат міг дати ускладнення в роботі серця.

Співак Дмитро Дунаєв, який спілкувався з Віталієм, розповів, що той страждав від сильних болів і в останні місяці постійно носив корсет.

Згадуючи актора, співак говорив - Альшанський був самотньою людиною, йому ніхто не простягав руку допомоги. Перед смертю актор взяв кредит, який, ймовірно, він не виплатив.

"Він був унікальною людиною, готовою допомагати оточуючим просто так, по доброті душевній. Якщо можна до когось застосувати слово "доброта", то точно до Віталія", - повідомив Дунаєв.

За своє життя актор знявся в невеликих ролях в серіалах: "Бригада", "Поліцейський з Рубльовки", "Іванови-Іванови" та інших.

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