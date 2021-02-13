Дочка відомої співачки Олі Полякової Маша зізналася, як знайомила свого молодого чоловіка із зірковою мамою

15-тирічна дочка Олі Полякової Маша розповіла, як відреагували її батьки на хлопця, з яким дівчинка зустрічається з 2020 року. Цікавими подробицями знайомства Маша поділилася в інтерв'ю програми "Зірковий шлях", передає Politeka.net.

Розповідаючи про те, як познайомила вона свого бойфренда з мамою, вона сказала, що це сталося офіційно. Вона запросила Андрія, так звати хлопця Маші, і той для зустрічі купив фрукти. Після офіційного подання Оля повчально поговорила з Машиним коханим.

Мама провела повчальну бесіду з Андрієм, погрозила пальчиком, мовляв "не лізь", натякаючи на те, щоб крім поцілунків в щічки нічого більше собі не дозволяв.

З батьком знайомство вийшло за словами Маші, дивне. Коли бойфренд зайшов за нею, батько відправив його купувати каву, бо вдома зламалася кавоварка.

А вона познайомилася з батьками Андрія раніше, коли той запросив її пересидіти дощ, поки повернуться її батьки.

В Instgaram Маші, можна побачити фото парочки.

Користувачі Мережі прокоментували інтерв'ю Маші, сказавши, що дівчина не виглядає на 15 років, як мінімум 25.

"Копія матусі!😍 😍 😍 🙌 ", "І не скажеш що це дівчинці 13-14 років, куди вони поспішають😏", "англійською вона краще спілкується ніж українською 😂 😂 😂 Я думала їй 25😂". "Яка приємна дівчина😍 😍 😍", - відгукнулися фанати.

Відносно віку, тут знову виник казус, якщо з Олею Поляковою взагалі не зрозуміло, скільки їй років, так як в Інтернеті цифри розходяться в десятки років, то наприклад в українській Вікіпедії сказано, що Маші вже 16 років, хоча сама дівчина на сторінці в Instagram вказала вік 15 років. День народження у Маші вже скоро 2 березня.

Нагадаємо, дочка Полякової налякала аномально тонкою талією, мамі довелося втрутитися: "у неї реально...".

Портал Politeka писав, що сумна дочка Полякової вразила зізнанням про особисті проблеми, мама не в силах допомогти: "задовбали".