Відома співачка Наташа Корольова похвалилася перетворенням своєї матері на день народження

Сьогодні, 12 лютого, мама Наташі Корольової, Людмила Поривай, відзначає свій 75-ий день народження. Щоб привітати маму, Королева вирішила влаштувати їй оригінальну фотосесію в стилі чарівних фей і показала, як сама іменинниця позує на камеру.

У розділі Сторі Королева опублікувала фото, на якому іменинниця позує в короні і з букетом червоно-білих троянд, а сама вона одягнена в яскраво-рожеву сукню з сіточки і не менш викликають рожеві туфлі на підборах. У кількох роликах Наташа разом з близькими і мамою заспівала на камеру і станцювала перед об'єктивом.

Син Наташі Корольової також приєднався до привітань і показав кадр з бабусею в тому самому образі. Незвичайний зовнішній вигляд і явну відвертість в мережі не оцінили через невпізнанне після пластики обличчя Людмили:

"не знаю як кому, а мені здається виглядає смішно!; А мені подобається що вона весела, запальна; Вибачте, що зі шкірою; бабуся усвідомлює, що відбувається з її зовнішнім виглядом?; Сумно як то..не дарма ж кажуть-всьому свій час..а інакше це вже цирк поїхав, а клоуни залишилися; це, що вона свої старечі плями на показ виставила??..😮... Видовище не для людей зі слабкими нервами...Навіщо і до чого такий фотошоп.... виклик суспільству?😢».

Трохи раніше у себе в Instagram артистка опублікувала коротке відео, на якому її мама Людмила позувала для фотографа.

Жінка була дуже яскраво нафарбована, її губи розпливлися в усмішці. Голову і вуха іменинниці прикрашав великий перли, а наряд ряснів рюшами. Людмила плескала нарощеними віями і виглядала щасливою. Як виявилося, Людмила причепурилася з нагоди свого 75-річчя, яке жінка, судячи з кадрів, відзначатиме з шиком.

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