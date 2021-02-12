Известная певица Наташа Королева похвасталась преображением своей матери на день рождения
Сегодня, 12 февраля, мама Наташи Королевой, Людмила Порывай, отмечает свой 75-ый день рождения. Чтобы поздравить маму, Королева решила устроить ей оригинальную фотосессию в стиле волшебных фей и показала, как сама именинница позирует на камеру.
В разделе Стори Королева опубликовала фото, на котором именинница позирует в короне и с букетом красно-белых роз, а сама она одета в ярко-розовое платье из сеточки и не менее вызывающие розовые туфли на каблуке. В нескольких роликах Наташа вместе с близкими и мамой спела на камеру и станцевала перед объективом.
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Сын Наташи Королевой также присоединился к поздравлениям и показал кадр с бабушкой в том самом образе. Необычный внешний вид и явную откровенность в сети не оценили из-за неузнаваемого после пластики лица Людмилы:
«не знаю как кому, а мне кажется выглядит смешно!; А мне нравится что она весёлая, зажигательная; Извините, что с кожей; Бабушка осознаёт, что происходит с ее внешним видом?; Грустно как то..не даром ведь говорят- всему своё время..а иначе это уже цирк уехал,а клоуны остались; Это, что она свои старческие пятна на показ выставила??..😮... Зрелище не для слабонервных...Зачем и к чему такой фотошоп.... вызов обществу?😢».
Чуть ранее у себя в Инстаграм артистка опубликовала короткое видео, на котором ее мама Людмила позировала для фотографа.
Женщина была очень ярко накрашена, ее губы расплылись в улыбке. Голову и уши именинницы украшал крупный жемчуг, а наряд пестрил рюшами. Людмила хлопала нарощенными ресницами и выглядела счастливой. Как оказалось, Людмила принарядилась по случаю своего 75-летия, которое женщина, судя по кадрам, будет отмечать с шиком.
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