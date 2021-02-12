Герцогиня Сассекська виграла суд проти британського таблоїда The Mail on Sunday

Меган Маркл, дружина принца Гаррі виграла суд проти таблоїду The Mail on Sunday, який незаконно опублікував її лист батькові. Про це повідомляє газета Daily Mirror.

Під дії позову, виграного Маркл потрапив також видавець Associated Newspapers. Нагадаємо, в серпні 2018 року було опубліковано лист Меган Маркл, який, за словами позивача, було складено з вирваних з контексту фраз, якими маніпулювали журналісти.

Тепер герцогиня Сассекська довела свою правоту, суд вирішив на її користь у справі про недоторканність приватного життя.

Після рішення суду Меган виступила з промовою, в якій подякувала суддям за справедливе рішення, а дії представників таблоїду назвала нелюдськими та незаконними.

"Після двох довгих років судових розглядів я вдячна судам за те, що вони притягнули Associated Newspapers і Mail On Sunday до відповідальності за їх незаконні та нелюдські дії», - заявила герцогиня, і підкреслила, що публікації таблоїду завдали її життю глибокий збиток.

Вона підкреслила також, що виграна справа проти таблоїду – це перемога справедливості і правди. Крім того, Меган висловила слова подяки суддям, своєму чоловікові і мамі, і команді юристів, які змогли вистояти проти гіганта.

Відомо, що є ще одна справа пов'язана з публікацією листа Меган своєму батькові. На думку юристів Associated Newspapers Limited (ANL) порушила авторські права у зв'язку з публікацією листа. Варто сказати, що другий позов про авторське право, на якому Меган повинна обов'язково бути присутнім, відбудеться 2 березня.

Вона вимагає відшкодування збитків за передбачуване неправомірне використання приватної інформації, порушення авторських прав і порушення закону Про захист даних за п'ятьма статтями.

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