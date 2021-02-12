Відомий український співак Дмитро Монатік вирішив показати, як правильно зустрічає вихідні

У перервах між зйомками нових проектів і участі в шоу "Голос", артист вирішив періодично викладати ролики, які відносяться не тільки до його творчості, але ще і можуть задати настрій оточуючим. Так, цього разу Дмитро показав, як веселиться зі своєю домашньою улюбленицею.

Замість того, щоб показати, як вона вигулює собачку або ж поділитися звичайним кадром з відпочинку, артист вирішив показати вихованця в саморобній масці-шапці «злочинниці» і заодно надівши маску типового «грабіжника» на себе. Причому супроводив артист відео спеціальним музичною композицією, що задала тон всьому комічному ролику.

Фанати і колеги Монатіка не залишилися байдужими:

«До п'ятничних справ готові!!!; Перевір кросівки! Чи не помстилася туди Мона за всі ці відео😂; навіть перевіряти не буду.) Вона це любить))); так ви бандити!; Мона ще від жилетки не відійшла, а вже новий наряд 😂; хороший 😂 😂 😂 гангста; справжні гангстери; Топ стиль; зупинись !!!!Я помру від сміху 🤣" »

До цього Діма Монатік захотів трохи порадувати своїх шанувальників архівним відео своєї незабутньої поїздки в Барселону, де співак знімав відео подорожі для свого влога.

Монатік знову оживив в пам'яті яскраві моменти, почавши з кумедної гри в долоні, коли він "телепортувався" зі своєї гримерки у відкритий автобус в Барселоні, всього лише прикривши камеру руками.

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