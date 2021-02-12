Известный украинский певец Дмитрий Монатик решил показать, как правильно встречает выходные
В перерывах между съемками новых проектов и участия в шоу «Голос», артист решил периодически выкладывать ролики, которые относятся не только к его творчеству, но еще и могут задать настроение окружающим. Так, в этот раз Дмитрий показал, как веселится со своей домашней любимицей.
Вместо того, чтобы показать, как она выгуливает собачку или же поделиться обычным кадром из отдыха, артист решил показать питомца в самодельной маске-шапке «преступницы» и заодно надев маску типичного «грабителя» на себя. Причем сопроводил артист видео специальным музыкальной композицией, задавшей тон всему комичному ролику.
Фанаты и коллеги Монатика не остались равнодушными:
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«К пятничным делам готовы!!!; Проверь кроссовки! Не отомстила ли туда Мона за все эти видео😂; даже проверять не буду.) Она это любит))); так вы бандиты!; Мона ещё от жилетки не отошла, а уже новый наряд 😂; Хорош 😂😂😂 гангста; истинные гангстеры; Топ стиль; Остановись !!!!Я умру от смеха 🤣».
До этого Дима Монатик захотел немного порадовать своих поклонников архивным видео своей незабываемой поездки в Барселону, где певец снимал видео путешествия для своего влога.
Монатик снова оживил в памяти яркие моменты, начав с забавной игры в ладоши, когда он "телепортировался" со своей гримерки в открытый автобус в Барселоне, всего лишь прикрыв камеру руками.
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