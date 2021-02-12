Хореограф з "Танців з зірками" Олена Шоптенко заінтригувала знімком в аеропорту з валізою

Після того як половина українських зірок вже засвітилася на зимовому відпочинку в жарких країнах і на островах, Олена Шоптенко не змогла витримати спокуси і в терміновому порядку зібрала валізи для своєї закордонної поїздки. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Олена Шоптенко показала селфі-знімок, найімовірніше, зроблений в аеропорту. На фотографії зірка "Танців з зірками" позує в теплому пуховику чорного кольору з помаранчевою сумкою-бананкою через плече.

Улюблена хореограф зібралася в поїздку без макіяжу і будь-якої зачіски: красуня просто розпустила своє пухнастє русяве волосся і дивилася в камеру, ледь стримуючи задоволену посмішку від передчуття подорожі.

Свою руку Шоптенко демонстративно поклала на ручку валізи, щоб всі її шанувальники побачили, що у неї дійсно серйозні плани. До того ж вона додала впевненості в тому, що їде на відпочинок, заявою про швидку появу гарячих знімків в купальнику.

"Ну все! Тепер моя черга. Чекайте фоточки в купальнику", - заінтригувала Олена Шоптенко своїм підписом до публікації.

Шанувальники зірки відразу відреагували на публікацію своєї фаворитки, і крім компліментів і приємних слів почали гадати, куди ж вона вирушила в цей раз.

"Ти сама або з сім'єю?", "Гарного відпочинку", "Давно пора", "Не затягуй", "Молодець, ти красива і зовні, і в душі!", "Емірати?",

"Мальдіви?", "Дубай?", "Оуууу, клас", "Красива жінка", - написали фоловери в соцмережі.

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