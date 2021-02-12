Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда в "Кванті милосердя" порадувала шанувальників

Відома французька актриса українського походження Ольга Куриленко розмістила в Instagram яскраве фото, передає Рoliteka.net.

41-річна зірка, яка прославилася завдяки ролі у фільмі про Джеймса Бонда постала в чорному довгому піджаку в кольорах на голе тіло. Вона стояла в отворі між дерев'яних перегородок з променистою посмішкою на обличчі. Наряд підкреслював чуттєву красу зірки.

"Щасливої п'ятниці", - підписала свій знімок актриса.

Шанувальники не змогли встояти від такої краси. Вони відразу кинулися ставити лайки і писати коментарі, в результаті чого, колонка Куриленко заграла сердечками, квіточками та іншими смайликами упереміш з оспівуванням краси і стилю чуттєвої дівчини.

"Ти приголомшливо виглядаєш в цьому вбранні❤️❤️❤️❤️", "вишукано", " Красиво, чудово! ❤️❤️❤️❤️", "Шанувальник №1 твоїх очей "бажаю красивої п'ятниці", "чудово❤️", "Люблю твій лук", "з Днем Святого Валентина ♥ ️Ольга♥", "Жінка-вогонь!", "Виходить новий фільм! Абсолютно красиво 😍, продовжуй!",- написали фанати актриси.

Раніше Ольга Куриленко розмістила фото в ніжному блакитному платтячку. Зірка опублікувала знімок, на якому постала в блакитній блузі на тонких бретельках. Наряд мав глибоке декольте, що надавало образу особливої пікантності.

Нагадаємо, що українська дівчина Бонда Куриленко спокусила молодими принадами у відвертій блузі: "була справжньою серцеїдкою".

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