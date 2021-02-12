Популярна модель і блогер Кім Кардашьян з сестрами вразила красою в мікробікіні червоного кольору

Знаменита красуня покрутилася на подіумі з двома сестричками і вразила формами в крихітних бікіні, передає Politeka.net. Дивлячись на подібні фото, розумієш, чому Кім і її сімейство стали кумирами для мільйонів шанувальників, від просто неможливо відірвати погляд, а чоловіки просто плавляться біля моніторів, прикипаючи до фото моделей.

На представлених кадрах, Кім разом з двома сестричками покрутилися для стильної фотосесії. Мінімалістична білизна лише додали хвилювання фанатам, які відстежують буквально кожен рух знаменитості.

Дівчата позували втрьох, вони демонстрували свої стрункі фігуристі форми, подзадорівая фанатів. Варто сказати, що у Кім 204 мільйони шанувальників, що є дуже вагомою цифрою. Кожна публікація збирає мільйони лайків, і ще більше переглядів.

Кім представила свою колекцію нижньої білизни Skims напередодні Дня Святого Валентина, і написала, що це "сама "спокуслива колекція".

Колонка коментарів рясніє зізнаннями в любові і вигуками: "чому ви публікуєтеся всі разом?", "Мені жарко❤️ зараз❤️", " о, бест, моя королева 😘", "я люблю тебе"," тільки що бачив це", " так рада за цю кампанію 🔥❤️😍", "я краще будь-якого репера, якого ти коли-небудь зустрічала", " чарівні дівчатка!", "Дуже красиві бікіні!", "Вогонь!",- засипали фанати компліментами моделей.

Нагадаємо, що знойная Кім Кардашьян в ліфчику і колготках здивувала дивною конструкцією на голові: "до такого ніхто не був готовий".

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