Популярная модель и блогер Ким Кардашьян с сестрами поразила красотой в микробикини красного цвета

Знаменитая красотка покрутилась на подиуме с двумя сестричками и впечатлила формами в крошечных бикини, передает Politeka.net. Глядя на подобные фото, понимаешь, почему Ким и ее семейство стали кумирами для миллионов поклонников, от просто невозможно оторвать взгляд, а мужчины просто плавятся у мониторов, прикипая к фото моделей.

На представленных кадрах, Ким вместе с двумя сестричками покрутились для стильной фотосессии. Минималистическое белье лишь добавили волнения фанатам, отслеживающим буквально каждое движение знаменитости.

Девушки позировали втроем, они демонстрировали свои стройные фигуристые формы, подзадоривая фанатов. Стоит сказать, что у Ким 204 миллиона поклонников, что является очень весомой цифрой. Каждая публикация собирает миллионы лайков, и еще больше просмотров.

Ким представила свою коллекцию нижнего белья Skims в преддверии Дня Святого Валентина, и написала, что это "самая "соблазнительная коллекция".

Колонка комментариев пестрит признаниями в любви и восклицаниями: "Почему вы публикуетесь все вместе?", "Мне жарко❤️ сейчас❤️", "О, бест, моя королева 😘", "Я люблю тебя", "Только что видел это", "Так рада за эту кампанию 🔥❤️😍", "Я лучше любого рэпера, которого ты когда-либо встречала", "Волшебные девочки!", "Очень красивые бикини!", "Огонь!", - засыпали фанаты комплиментами моделей.

Напомним, что знойная Ким Кардашьян в лифчике и колготках удивила странной конструкцией на голове: "к такому никто не был готов".

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