Популярная американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян покорила поклонников эпатажным образом в белье

40-летняя красотка не перестает удивлять фанатов по всему миру своими дерзкими и крайне нетривиальными образами.

На этот раз модель выбрала для съемки максимально эпатажный образ. Так, Ким спрятала свои соблазнительные формы в крохотный бежевый лифчик и необычные кремовые леггинсы в дырочку, которые больше напоминают странные колготы. Цвет наряда выгодно подчеркнул красоту смуглой кожи Ким, а его фасон не оставил просторов для воображения.

Еще одной яркой деталью образа красотки стало огромное украшение на ее голове. Аксессуар причудливой формы собран из разнообразных цветов, которые придают образу Ким женственности.

Даже в таком странном наряде Кардашьян позирует с уверенностью: модель стоит, глядя прямо в камеру и положив руки на бедра.

Поклонники красотки не смогли сдержаться, глядя на такую красоту: снимок Ким набрал почти миллион лайков.

До этого мы писали, что Ким показала, как они с Кортни Кардашьян купаются в море. Красотки решили передохнуть от плавания, выбравшись из воды и продемонстрировав свои впечатляющие фигуры.

Ким выбрала для отдыха необычный купальный костюм бежевого цвета с длинными плавками и лифом с кокетливыми завязками.

А вот красный ее сестры оказался гораздо более минималистичным: крошечный бикини едва прикрывал самые откровенные места на теле Кортни.

Напомним, Ким Кардашьян устроила сеанс соблазнения, сжав фамильную гордость узким топом: "Сейчас выпрыгнут"

А еще Politeka писала, что идеальная Ким Кардашьян поиграла язычком, блеснув завидными размерами в бикини: "Раскалила до предела"

Также Politeka сообщала, что Ким Кардашьян показала невероятные изгибы в черном латексе: "Кажется, скоро треснет".