Українська актриса Наталія Денисенко, що прославилася завдяки ролі в серіалі "Кріпосна", підкорила ефектною фігуркою на тлі зимового пейзажу

Як передає Politeka.net, українська актриса Наталія Денисенко володіє і талантом, і красивою зовнішністю. На своїй сторінці в Instagram зірка "Кріпосної" показала стрункі форми в купальнику на тлі засніжених Карпатських гір.

Наталія Денисенко захопила вражаючими знімками, зробленими в Буковелі. Актриса в крихітному купальнику показала пружні форми, ідеальні ніжки і плоский животик, красиво позуючи біля теплого басейну під відкритим небом.

На фото Наталя стоїть боком до камери, картинно піднявши одну руку до чола. Другою рукою вона трималася за поручень, щоб зберегти рівновагу. Актриса блиснула пружними грудьми, які ховалися за світлим купальником, і похвалилася звабливими стегнами.

На другому знімку Денисенко продемонструвала захоплюючий "вид ззаду" повернувшись до камери спиною. Крихітні трусики не змогли прикрити соковиті сідниці, а те, як актриса вигнула спинку, напевно звело її шанувальників з розуму.

На третій фотографії Денисенко після красивих поз на морозі швидше пірнула в басейн, щоб зігрітися біля невеликого водоспаду. Зірка закрила свої очі і насолоджувалася теплотою прозорої води і свіжістю прохолодного повітря.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Natalka Denisenko (@natalka_denisenko)

"Чоловік зробив красиві фотки. Такі гріх не викласти. Згодні? Бачите, фото в купальнику можна зробити і в Буковелі. Скажу чесно, не дивлячись на -9 я дуже намагалася втягувати живіт заради фотки!!! Тому що "карпатські частування - це щось", - підписала свою публікацію Наталія Денисенко.



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