Відома українська співачка Камалія показала як її дочки-близнючки Мірабелла і Арабелла підкорюють гірськолижну трасу

Цього року у зв'язку з карантином найбагатша співачка України зі своєю сім'єю залишилася відпочивати на батьківщині замість поїздки на закордонний курорт. Втім, це не завадило їм весело провести час один з одним. На новому відео у своєму Instagram, Камалія поділилася кадрами цього дозвілля, пише Politeka.net.

У ролику співачка показала успіхи своїх семирічних дочок, які незважаючи на свій юний вік вже щосили катаються на лижах. Судячи з коментарів, дівчатка підкорили досить складну для любителів трасу.

Шанувальники співачки бурхливо відреагували на її пост.

"Які розумнички", "Розумнички, мамині красуні", "як круто прям аж мені захотілося так навчитися... ви супер", "Буковель підкорений, тепер пора підкорювати Куршевель! Або це вже пройдений етап?!", "Просто крутяк", "казково! Теж додивилася до кінця very nice", "молодці! Як добре, очі не могла відірвати додивилася до кінця", "Нічого собі) я досі цю трасу об'їжджаю", "Камалія, мені так подобаються ваші фото, відео, і кліпи де ви всі з сім'єю", - пишуть люди.

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