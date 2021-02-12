Солістка популярного українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна показала свою підрослу улюбленицю, яка відвідала її на роботі
Відома українська виконавиця і півфіналістка проекту "Танці з зірками" поділилася новим зворушливим знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Як відомо, на Новий рік в родині Саніної відбулося поповнення: вони з чоловіком завели цуценя, до якої з часом стійко прикріпилося ім'я Бусинка.
На новому знімку виконавиця вирішила показати, як сильно підросла її улюблениця. На фото Саніна в чорному худі позує зі своєю собачкою. Судячи з підпису і вигляду на задньому плані, фото було зроблено в студії. Господиня явно рада можливості зробити знімок зі своєю пухнастою улюбленицею.
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"Те відчуття, коли прийшла до мами на роботу:) Такоооой краси назнімали", - написала Саніна.
Її шанувальники прийшли в захват від цього фото.
"Чекаємо намистинку на Олімпійському!", "Буся підросла", "дві улюблені намистинки. Чекаємо нові фото", "а скільки сумнівів було, заводити, не заводити!", "Які ж ви милі. Вже хочемо подивитися на цю красу", "і як тепер дочекатися нових фото?", "Затискали Бусинку", "Ну які ж красуні!",- пишуть люди.
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