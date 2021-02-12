Настя Каменських змусила шанувальників кусати губи від заздрості, ідеальна

Відома українська співачка, яка продовжує дивувати, радувати і змушувати кусати губи від заздрості, Настя Каменських, розмістила чергове фото на своїй сторінці в Instagram, показавши поблизу свою ідеальну шкіру обличчя, пише Politeka.net.

Настя в своєму пості розповіла про подарунки і про любов, яка є самим променистим прикрасою. Таким чином похвалившись своєю ідеальною шкірою і прорекламувавши бренд "Золотий Вік, амбассадором якого є знаменитість.

Варто сказати, що після виходу україномовного хіта Насті Каменських" Почуття", стало відомо, що співачку запросили представляти бренд золотих прикрас. У своїй пісні Настя заспівала про почуття, які наповнюють її зсередини і вона готова дарувати їх своєму коханому. Проникливі слова запали в душу українцям.

За сторінкою Насті в соцмережі Instagram стежить 5,3 мільйона шанувальників різного віку, національності та статі. Багато хто не соромлячись захоплюються своєю фавориткою. Ось деякі з коментарів:

"Яка шкіра😍 як можна так молодо виглядати?", "Як ти сьогодні красива🔥 🔥 🔥", " вау, карколомна.🔥 🔥 🔥 ", "Навіть не віриться що є такі блискучі жінки", "Настя, я обожнюю вас, всі ваші відео дивлюся, ви ангел для мене!! Я з Казахстану❤️❤️❤️ здоров'я вам, вашим рідним, Потапу с * ка пощастило" - пишуть захоплені закохані фанати своєму кумиру.

Нагадаємо, що Настя Каменських з Потапом влаштували дикі "покатушки" на льодянках: "Мама з собачкою-це щось».

Раніше портал Pоliteka писав, як розфуфирений Потап видав українцям нову порцію моралей: "блазні і королі...".

Також на Pоliteka ми розповідали, що Каменських з новою зачіскою і в розтягнутому спортивному костюмі здивувала іміджем: "Брюнетка палить".