Настя Каменских заставила поклонников кусать губы от зависти, идеальная

Известная украинская певица, которая продолжает удивлять, радовать и заставлять кусать губы от зависти, Настя Каменских, разместила очередное фото на своей странице в Instagram, показав вблизи свою идеальную кожу лица, пишет Politeka.net.

Настя в своем посте рассказала о подарках и о любви, которая является самым лучим украшением. Таким образом похвалившись своей идеальной кожей и прорекламировав бренд "золотой век, амбассадором которого является знаменитость.

Стоит сказать, что после выхода украиноязычного хита Насти Каменских "Почуття", стало известно, что певицу пригласили представлять бренд золотых украшений. В своей песне Настя спела о чувствах, которые наполняют ее изнутри и она готова дарить их своему любимому. Проникновенные слова запали в душу украинцам.

За страничкой Насти в соцсети Instagram следит 5,3 миллиона поклонников разных возрастов, национальности и пола. Многие не стыдясь восхищаются своей фавориткой. Вот некоторые из комментариев:

"Яка шкіра😍 як можна так молодо виглядати?", "Как ты сегодня красива🔥🔥🔥", "Вау, сногшибательная.🔥🔥🔥", "Даже не верится что есть такие блистательные женщины", "Настя, я обожаю вас, все ваши видео смотрю, вы Ангел для меня!! Я из Казахстана❤️❤️❤️ здоровья вам, вашим родным, Потапу с*ка повезло" - пишут восторженные влюбленные фанаты своему кумиру.

Напомним, что Настя Каменских с Потапом устроили дикие "покатушки" на ледянках: «Мама с собачкой - это нечто».

Ранее портал Pоliteka писал, как расфуфыренный Потап выдал украинцам новую порцию нравоучений: "Шуты и короли...".

Также на Pоliteka мы рассказывали, что Каменских с новой прической и в растянутом спортивном костюме удивила имиджем: "Брюнетка жжет".