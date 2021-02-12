Російська актриса і блогерка Яна Кошкіна, яку називають "нареченою" Харламова, показала жаркий образ і поділилася актуальними роздумами про життя

Артистка, якій приписують роман з розлученим гумористом Гарріком Харламовим, поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

У публікації знаменитість поміркувала на тему того, чому багатьом людям важливо знайти у всьому негатив.

"Викладаєш Селфі, пишуть, що Ти-урод! Викладаєш фото зі зйомок, строчать коментарі про те, що проект – г**але (хоч ще і не вийшов в ефір). Десь пишуть, що занадто худа, десь, що стала Жирна свиня. Десь що занадто довге волосся, а потім, що каре мені зовсім не йде...» ,- розповіла Кошкіна про нелегке життя публічної фігури в наші дні.

Артистка зізналася, що всерйоз задумалася про те, щоб видалити свою сторінку в соцмережі.

"Як можна бути щирою в соцмережах? Адже що б ти не зробив, негатив з усіх боків! Може продовжити вести своє життя без сторонніх, як це завжди і було?",- написала красуня.

Емоційний пост Кошкіна супроводила спекотною фотографією. На ній красуня позує в, на перший погляд, строгому образі: на ній біла сорочка і чорний капелюх з великими полями. Однак, кокетливо розстебнуті гудзики так і привертають увагу до пишного бюсту красуні, додаючи її образу пікантну "перчинку": здається, що груди красуні так і рветься назовні.

Шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Я думала зірки вже звикли до хейту в інсті)», «Яна, ви ж розумієте що ці коментарі це все фігня, їх навіть читати не треба», «дивно що живучи в Росії таким речам дивуємося», «перш за все це заздрість», - пишуть люди.

Нагадаємо, що пишногруда» наречена " Харламова роздяглася до трусиків.

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