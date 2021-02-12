Российская актриса и блогерша Яна Кошкина, которую называют «невестой» Харламова, показала жаркий образ и поделилась актуальными размышлениями о жизни

Артистка, которой приписывают роман с разведенным юмористом Гарриком Харламовым, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В публикации знаменитость поразмышляла на тему того, почему многим людям важно найти во всем негатив.

«Выкладываешь селфи, пишут, что ты - урод! Выкладываешь фото со съёмок, строчат комментарии о том, что проект – г**но (хоть ещё и не вышел в эфир). Где-то пишут, что слишком худая, где-то, что стала жирная свинья. Где-то что слишком длинные волосы, а потом, что каре мне совсем не идёт...», - рассказала Кошкина о нелегкой жизни публичной фигуры в наши дни.

Артистка призналась, что всерьез задумалась о том, чтобы удалить свою страницу в соцсети.

«Как можно быть искренней в соцсетях? Ведь что бы ты не сделал, негатив со всех сторон! Может продолжить вести свою жизнь без посторонних, как это всегда и было?», - написала красотка.

Эмоциональный пост Кошкина сопроводила жаркой фотографией. На ней красотка позирует в, на первый взгляд, строгом образе: на ней белая рубашка и черная шляпа с большими полями. Однако, кокетливо расстегнутые пуговицы так и привлекают внимание к пышному бюсту красотки, добавляя ее образу пикантную «перчинку»: кажется, что грудь красотки так и рвется наружу.

Поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Я думала звёзды уже привыкли к хейту в инсте)», «Яна, вы же понимаете что эти комментарии это все фигня, их даже читать не надо», «Странно что живя в России таким вещам удивляемся», «Прежде всего это зависть», - пишут люди.

Напомним, что пышногрудая «невеста» Харламова разделась до трусиков.

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