Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна поділилася пікантним знімком з нагоди Місячного Нового року
Сніжана Бабкіна поділилася відвертим знімком у своєму Instagram, пише Politeka.net. У своїй публікації вона розповіла про унікальну місячної енергії, отримати яку можуть тільки жінки.
"П'ятниця-День Венери! 12.02.2021-Новий Місячний Рік! Венера і місяць - це 2 планети, які надають найвищий вплив на жіночу енергію. Місяць-виключно жіноча енергія.
Чоловік може отримати місячну енергію тільки через жінку! Дівчатка, вперед!» ,- написала Бабкіна.
Свій пост вона супроводила викликає фотографії. На знімку красуня позує з оголеними грудьми і в приспущених джинсах. Однією рукою Бабкіна прикриває бюст, а інший кокетливо піднімає вгору свої трусики. Доповнюють її образ розкішні прикраси і макіяж.
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Потрібно відзначити, що такий образ буквально звів її чоловіка з розуму.
"Де ти? Куди ти сховалася? Я йду тебе шукати по дому", - написав Бабкін.
Пізніше він опублікував ще один коментар: "та яка різниця!!!!!!!!!!!Причому тут взагалі ЧБ і колір? Це тут абсолютно ні до чого. Не в цьому справа!!! Ааааааааааааааааааа».
Втім, в коментарях до посту траплялися і менш захоплені відгуки.
"Мати трьох дітей ай-ай-Ай...чому вас всіх тягне голими фотографуватися?", "Яка ви красива", "смілива", "ви шикарні!", "Така загадкова, видно блиск в очах", - пишуть люди.
Відзначимо, що не так давно Бабкін переніс операцію на очах через ризик втратити зір.
Нагадаємо, Бабкін після серйозної операції вперше здався без окулярів: як виглядає співак, несподівані кадри з "Ліги сміху".
Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна після операції чоловіка поділилася враженнями про вену: "ще молоко на губах не обсохло...".
Також Politeka писала, що дружина Бабкіна звернулася до українців після операції, випадок дуже складний:"від Сергія відмовилися".