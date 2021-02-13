Долар на вихідних і після продовжить відіграватися за тривале зростання гривні

У вихідні в Україні продовжить діяти офіційний курс валют, встановлений Нацбанком для п'ятниці, 12 лютого. У цей день гривня продовжила своє зниження після того, як раніше довгий час зміцнювалася по відношенню до долара.

Так, курс української валюти впав на 7 копійок по відношенню до американської. Здала позиції гривня і по відношенню до євро: курс впав на 14 копійок.

Офіційні курси валют, які діятимуть 13 лютого, встановлені на такому рівні:

Долар США – 27,83 гривень;

Євро - 33,81 гривень.

У той же час, на міжбанку долар помітно послабив позиції: його курс впав на 11 копійок і склав 27,78 гривень за долар у продажу. Курс в покупці також подешевшав на 11 копійок – до позначки в 27,76 гривень за долар.

Курс євро на міжбанку також чекало зниження на 11 копійок – до 33,71 гривень.

Відзначимо, що раніше курс долара безперервно падав протягом восьми робочих днів. За цей період він оновив свій мінімум з Вересня 2020 року. Однак, американській валюті вдалося відвоювати свої позиції: долар зміцнювався вже два робочих дні поспіль.

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