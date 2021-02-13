Відомий український шоумен і ведучий шоу «Маска» Володимир Остапчук вирішив розповісти українкам, як правильно радувати чоловіків

Напередодні Дня Всіх Закоханих артист вирішив дати жінкам несподівану пораду. Ним він поділився на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

"Так, давайте по-серйозному. Що подарувати чоловікові на 15 лютого. Ні-ні. Я не помилився, 14.02 буде занадто попсовим (в принципі все), тому готуємося до 15 лютого", - написав Остапчук.

По-перше, він закликав жінок відмовитися від будь-яких ідей з вечірками і походами в ресторан.

"15 лютого відпустіть мужика спокійно посидіти з друзями в тирі/на сноубордах/в спортзалі або навіть сигарному клубі", - порадив ведучий.

А ось з подарунків Остапчук виділив два найвдаліших варіанти - піжаму або сертифікати на одяг.

"Так, подаруйте чоловікові піжаму/домашній костюм. Ну ходить же як герой дешевого серіалу по дому", - зі знанням справи обурився шоумен.

На закінчення він додав:

"Головне, зробіть свято чоловікові несподівано, а не як він Вам: "ну ось дивись скоро День закоханих, і я в цей день напевно зроблю пропозицію".

Українці тут же почали обговорювати його пост, який Остапчук супроводив ще й своїм новим фото.

"Володимир прекрасний", "ківі інтимне місце прикриє і вітамінами організм наповнить", "потрібно дружині люльку дарувати", "а йому теж треба дарувати подарунок?",- пишуть люди.

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