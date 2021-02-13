Відома українська співачка Оля Полякова вміє епатувати публіку і змусити говорити про себе

Як повідомляє Politeka.net, співачка любить приміряти відверті образи. Але темою для обговорення стають не тільки її вбрання. Зокрема, нещодавно вона стала героїнею кількох скандалів через свої різкі висловлювання на адресу колег Тіни Кароль і Камалії.

Кілька годин тому в своєму Instagram-Stories вона анонсувала вихід нового відео-зізнання.

"Завтра о 20: 00 на моєму каналі в Instagram ви побачите прямий ефір і дізнаєтеся, як Оля Полякова докотилася до такого життя. Вона скандалістка або правдоруб. Вона істеричка або божевільна. Все дізнаєтеся. Правду і тільки правду. Запасайтель попкорном, мої дорогі", - каже співачка.

Нам залишається тільки чекати прямого ефіру і гадати, що ж такого зважилася розповісти Оля Полякова.

Також раніше повідомлялося, що відома українська співачка Оля Полякова розповіла про нову косметологічну процедуру, яку вона зробила після відпочинку на Мальдівах.

"Всім привіт, мої дорогі, тільки що була в клініці у доктора Дудікової, робила неймовірну процедуру на" п'яту точку", тому що привезла зайвих 5 кілограмів з Мальдів", - розповіла Полякова.

Нагадаємо, конфлікт між заплаканою Кароль і Поляковою вийшов на новий рівень, в " масці "не змовчали.

Як повідомляла Politeka, Полякова, яка злетіла з котушок, після Кароль знайшла собі нову жертву в українському шоу-бізнесі.

Також Politeka писала, що Полякова увірвалася на ковбасний завод і показала, чим годують українців.