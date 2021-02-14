Популярна українська співачка Тіна Кароль захопила несподіваною зміною іміджу

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала кадри з нового кліпу, який перевернув уявлення про Тіну з ніг на голову у багатьох її шанувальників. Як відомо, в новому кліпі на пісню «Скандал» неприборкана артистка постала в образі героїні фантастичного фільму. Вона підірвала мережу неймовірно крутим кліпом, в якому неможливо було впізнати ніжну красуню Кароль.

Варто відзначити, що Тіна обіцяла своїм шанувальникам, що незабаром кардинально змінить свій імідж. Правда, ніхто не очікував, що це станеться так скоро.

Кліп "Скандал" вийшов якраз під час скандалу Олі Полякової з Тіною. Нагадаємо, що співачка під час шоу «Маска» назвала Тіну «плакальницею на похоронах». Після Полякова заявила, що мала на увазі тільки репертуар Кароль, який вона вважає неймовірно сумним. Втім, новий кліп поставив жирну крапку в публічному скандалі, адже пісня вийшла вельми гарячою і запальною. Таким чином, Тіна показала прекрасний приклад того, як треба скандалити, використавши своїх ворогів собі на користь.

Нагадаємо, що Тіна Кароль без краплі скромності прогнулася кішечкою заради пікантного фото:"ніхто так добре не...".

Раніше на сайті Politeka ми розповідали, що Кароль несподівано поставила крапку в скандалі з Поляковою, відповівши на приниження: «Давайте я зроблю...».

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