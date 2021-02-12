Тіна Кароль вирішила остаточно розставити крапки над "і" у скандалі з Олею Поляковою, різко висловившись про випад колеги на свою адресу

Не так давно відома співачка Оля Полякова викликала бурю обурення своїм висловлюванням на шоу «Маска», де вона назвала Тіну Кароль «плакальницею на похоронах». Під час своєї появи на радіостанції "Хіт ФМ" Кароль вирішила дати останній коментар по цій темі.

"Я взагалі вважаю, що є дно і ми взагалі не маємо права його пробивати", - заявила співачка.

Вона підкреслила, що публічні люди постійно виступають на багатомільйонну аудиторію, їх слова досягають великий відсоток населення країни.

"Це наш "чорнозем". Що ми туди посіємо, то й пожнемо. Тому, давайте я зроблю вигляд, що все бачила, але буду сіяти тільки добро. І ти так само", - запропонувала Кароль.

У свою чергу, ведучий звернув увагу на цікавий збіг: відразу після конфлікту з Поляковою Кароль оголосила про вихід нової пісні і кліпу на композицію «Скандал».

Співачка пояснила, що будь-яку ситуацію можна інтерпретувати по-різному.

"Це вже наскільки працює інтелект людини. Або вона образиться, або ворог стане її помічником", - зауважила співачка.

Вона додала, що більше не має наміру коментувати тему з цим скандалом.

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