В 2008 году Тина Кароль вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира
Супруги обвенчались в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
Тина признается, что венчание было для нее очень важным событием, ведь она верующий человек, передает uanews.
Спустя много лет после их свадьбы в Сети появилось видео с таинства венчания. В храме с Тиной произошло то, что она сейчас считает знаком свыше.
Тина наклонилась над свечей и у нее загорелась фата. Тогда ее эта ситуация очень насмешила.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Кравец из "Квартал 95" получила дом в подарок, кадры настоящей роскоши: "Мамы девочек меня поймут"
Недовольный Ткач из «Квартал 95» закатил истерику жене на курорте: «Вика, а чего мы, как дураки…»
Елена Кравец из "Квартал 95" растаяла рядом с мужем-красавцем, редкое фото: "Счастливые и влюбленные"
Потерявшая мужа Тина Кароль достойно ответила Поляковой, назвавшей ее "плакальщицей": "Буду всю жизнь..."
Тина просто не могла сдержать смеха и даже прервала служение.
Через 4 года после свадьбы в 2012 году в Евгения Огира обнаружили тяжелое онкологическое заболевание — рак желудка, спустя год его не стало.
Напомним, самая богатая певица Украины поставила на место хамку Полякову после унижений на шоу «Маска»: «Не ожидала, что…».
Ранее на сайте Politeka мы рассказывали, Кароль поставила Полякову на место после скандала с «плакальщицей»: "Есть дно и мы вообще не имеем права...".
Портал Politeka писал, что Дан Балан нашел свое место рядом с Тиной Кароль, мечты начинают сбываться: "Свадебный портрет".