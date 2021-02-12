В 2008 году Тина Кароль вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира

Супруги обвенчались в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Тина признается, что венчание было для нее очень важным событием, ведь она верующий человек, передает uanews.

Спустя много лет после их свадьбы в Сети появилось видео с таинства венчания. В храме с Тиной произошло то, что она сейчас считает знаком свыше.

Тина наклонилась над свечей и у нее загорелась фата. Тогда ее эта ситуация очень насмешила.

Тина просто не могла сдержать смеха и даже прервала служение.

Через 4 года после свадьбы в 2012 году в Евгения Огира обнаружили тяжелое онкологическое заболевание — рак желудка, спустя год его не стало.

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