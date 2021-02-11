Украинская певица Тина Кароль сделала новое заявление относительно скандала с Олей Поляковой, которая назвала ее "плакальщицей на похоронах"
Комментарий Тина Кароль дала в эфире одной из украинских радиостанций, где говорила о своем новом треке "Скандал". Ведущий напомнил звезде об инциденте с Поляковой.
Кароль отреагировала довольно сдержанно. Она сказала, что хочет отпустить ситуацию и попросила не поднимать больше тему.
«Я вообще считаю, что есть дно и мы вообще не имеем права его пробивать. Ведь мы общаемся с населением Украины. Ты и я сидим и говорим на многомиллионную аудиторию, телевидение наше тоже, взрощиваем людей. Это наш "чернозем". Что мы туда посеем, то и пожнем. Поэтому, давайте я сделаю вид, что все видела, но буду сеять только добро», - заявила певица.
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Как известно, во время третьего выпуска шоу "Маска" Ольга Полякова назвала Тину Кароль "известной плакальщицы на похоронах". А Настя Каменских в свою очередь посмеялась с такой аналогии. В результате вспыхнул скандал.
Кароль ответила Поляковой, отметив, что та была права, ведь она и дальше будет "плакать" по своему мужу, а жить артистка будет ради сына Вениамина.
Кароль также заявила, что "скандал только начинается, потому что сильная". При этом на данном видео у певицы был довольно мрачный и заплаканный вид.
После этого Полякова попыталась извиниться за свои слова и записала видео, в котором объяснила, что "плакальщицы" назвала Тину исключительно через ее "грустный репертуар", а не через трагедию, которая произошла в ее жизни.
При этом она призвала монтажеров шоу вырезать сомнительные фрагменты, которые могут бить восприняты неоднозначно.
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