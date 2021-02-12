Такой Тину еще не видели!

Украинская певица Тина Кароль восхитила сменой имиджа

В своем новом клипе артистка предстала в совершенно новой дерзком стиле, чем произвела фурор. Видео появилось на Youtube, пишет Politeka.net.

«Начнем со «Скандала»? Освободимся от собственных преград? В этой песней я осталась женственной в чувствах, но стала хладнокровной в своих выводах», - прокомментировала клип Кароль.

В кадре звезда предстает в обтягивающем комбинезоне. На видео можно заметить много откровенно сексуальных движений.

Сеть просто кипит после увиденного. Не смогли поклонники певицы не вспомнить о недавнем скандале Кароль с Поляковой. В частности припонили слова о «грустном репернуаре».

«Это совершенно новая Тина, продолжай в том же направлении», «Такой "Грустный репертуар" я готова слушать вечно🔥🔥🔥просто пушка», «Это конечно просто бомба. Если вы хотели поменять репертуар, то у вас отлично получилось. Еще не видели Тину такооой горячей», «Дико смелый клип от тебя! Движения.. просто вышка! Удивила. Уровень фантастиш. Но больше всего понравилась актёрская игра. Ты много чего показывала уже в клипах, но это какой-то новый уровень. Аж мурашки», «Пусть Полякова подаваться своими словами. Тиночка королева🔥Ей идёт новий стиль», - пишут в комментариях.

Как известно, во время третьего выпуска шоу "Маска" Ольга Полякова назвала Тину Кароль "известной плакальщицы на похоронах".

Позже Полякова попыталась извиниться за свои слова и записала видео, в котором объяснила, что "плакальщицей" назвала Тину исключительно из-за ее "грустного репертуара".

Напомним, самая богатая певица Украины поставила на место хамку Полякову после унижений на шоу «Маска»: «Не ожидала, что…».

Ранее на сайте Politeka мы рассказывали, Кароль поставила Полякову на место после скандала с «плакальщицей»: "Есть дно и мы вообще не имеем права...".

Портал Politeka писал, что Дан Балан нашел свое место рядом с Тиной Кароль, мечты начинают сбываться: "Свадебный портрет".