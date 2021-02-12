Тина Кароль решила окончательно расставить точки над «і» в скандале с Олей Поляковой, резко высказавшись о выпаде коллеги в свой адрес

Не так давно известная певица Оля Полякова вызвала бурю негодования своим высказыванием на шоу «Маска», где она назвала Тину Кароль «плакальщицей на похоронах». Во время своего появления на радиостанции «Хит ФМ» Кароль решила дать последний комментарий по этой теме.

«Я вообще считаю, что есть дно и мы вообще не имеем права его пробивать», - заявила певица.

Она подчеркнула, что публичные люди постоянно выступают на многомиллионную аудиторию, их слова достигают большой процент населения страны.

«Это наш "чернозем". Что мы туда посеем, то и пожнем. Поэтому, давайте я сделаю вид, что все видела, но буду сеять только добро. И ты так же», - предложила Кароль.

В свою очередь, ведущий обратил внимание на любопытное совпадение: сразу после конфликта с Поляковой Кароль объявила о выходе новой песни и клипа на композицию «Скандал».

Певица объяснила, что любую ситуацию можно интерпретировать по-разному.

«Это уже насколько работает интеллект человека. Либо он обидится, либо враг станет его помощником», - заметила певица.

Она добавила, что больше не намерена комментировать тему с этим скандалом.

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