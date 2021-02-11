Твань Кароль у провокаційному луці піднялася на ажурний стільчик, гарячі кадри

Тіна Кароль, неповторна українська співачка, не втомлюється розбурхувати шанувальників сміливими образами, розміщуючи спокусливі фото для своїх фанатів. Не секрет, що у кожної зірки є фан-сторінка в Instgaram, на яких шанувальники розміщують фото свого кумира. Цього разу на фан-сторінці Тіни Кароль з'явився провокаційний знімок в боді і колготках, пише Politeka.

Фото на ажурному стільчику в пікантній позі, де 36-річна зірка в одних колготках і боді прогинається кішечкою, привернуло увагу розбурханих фанатів.

Як відомо, Тіна представила свій новий трек "Скандал", і пікантні фото були зняті для цієї пісні. У кадрі Тіна стоїть на четвереньках на ажурному стільчика з металевих прутів. На ній синє боді з химерним вирізом на грудях і шоколадні колготки.

Тіна притримує голову рукою, а погляд повернутий убік. Спокусливий, вогненний знімок обпалює неймовірно сильною енергією. Пристрасть, вогонь і гострота відчуттів відчувається в кожному вигині співачки.

Жінка на стільчику ніжна, витончена і тендітна. Вона розслабилася, і відкрила млосно пухкенькі губи.

Шанувальники, які тільки й чекають нових звісточок від Тіни, тут же прилипли до фото, несила стримати емоції, засипаючи фото сердечками, смайликами-вогниками і висловлюючи свої почуття.

"Ніхто так добре не розуміє жінку як ніхто.......", "Ох, яка", "Вогонь, Тіна!",- написали захоплені шанувальники.

Друге фото в чорно-білому виконанні зіграно на світло-тіні, які падали на личко зірки, підкреслюючи глибину і проникливість погляду.

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