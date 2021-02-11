Тина Кароль в провокационном луке взобралась на ажурный стульчик, горячие кадры

Тина Кароль, неповторимая украинская певица, не устает будоражить поклонников смелыми образами, размещая соблазнительные фото для своих фанатов. Не секрет, что у каждой звезды естьфан-страница в Instgaram, на которых поклонники размещают фото своего кумира. В этот раз на фан-странице Тины Кароль появился провокационный снимок в боди и колготках, пишет Politeka.

Фото на ажурном стульчике в пикантной позе, где 36-летняя звезда в одних колготках и боди прогибается кошечкой, привлекло внимание взбудораженных фанатов.

Как известно, Тина представила свой новый трек "Скандал", и пикантные фото приурочены этой песне. В кадре Тина стоит на четвереньках на ажурном стульчика из металлических прутьев. На ней синее боди с причудливым вырезом на груди и шоколадные колготки.

Тина придерживает голову рукой, а взгляд повернут в сторону. Соблазнительный, огненный снимок обладает невероятно сильной энергией. Страсть, огонь и острота ощущений чувствуется в каждом изгибе певицы.

Женщина на стульчике нежна, изящна и хрупка. Она расслабилась, и приоткрыла томно пухленькие губы.

Поклонники, которые только и ждут новых весточек от Тины, тут же прилипли к фото, не в силах сдержать эмоции, засыпали фото сердечками, смайликами-огоньками и выразили свои чувства.

"Никто так хорошо не понимает Женщину как никто.......", "Ох, какая", "Огонь, Тина!", - написали восторженные поклонники.

Второе фото в черно-белом исполнении сыграно на свето-тени, которые падали на личико звезды, подчеркивая глубину и проницательность взгляда.

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