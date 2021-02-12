У 2008 році Тіна Кароль вийшла заміж за свого продюсера Євгена Огіра
Подружжя повінчалося у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
Тіна зізнається, що вінчання було для неї дуже важливою подією, адже вона віруюча людина, передає uanews.
Через багато років після їхнього весілля в мережі з'явилося відео з таїнства вінчання. У храмі з Тіною сталося те, що вона зараз вважає знаком згори.
Тіна нахилилася над свічкою і у неї загорілася фата. Тоді її ця ситуація дуже насмішила.
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Тіна просто не могла стримати сміху і навіть перервала служіння.
Через 4 роки після весілля в 2012 році в Євгена Огіра виявили важке онкологічне захворювання — рак шлунка, через рік його не стало.
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