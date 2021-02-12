У 2008 році Тіна Кароль вийшла заміж за свого продюсера Євгена Огіра

Подружжя повінчалося у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Тіна зізнається, що вінчання було для неї дуже важливою подією, адже вона віруюча людина, передає uanews.

Через багато років після їхнього весілля в мережі з'явилося відео з таїнства вінчання. У храмі з Тіною сталося те, що вона зараз вважає знаком згори.

Тіна нахилилася над свічкою і у неї загорілася фата. Тоді її ця ситуація дуже насмішила.

Тіна просто не могла стримати сміху і навіть перервала служіння.

Через 4 роки після весілля в 2012 році в Євгена Огіра виявили важке онкологічне захворювання — рак шлунка, через рік його не стало.

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